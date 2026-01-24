القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:26 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية، مساء اليوم السبت، نحو المواجهة القوية التي تجمع بين فريق بيراميدز المصري ونظيره نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، في لقاء يُمثل محطة حاسمة مبكرة في مشوار الفريقين بدور المجموعات.

ويتواجد بيراميدز ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية نهضة بركان المغربي، وباور ديناموز الزامبي، وريفيرز يونايتد النيجيري، وهي مجموعة تشهد صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ونجح الفريق السماوي في تقديم انطلاقة قوية، بعدما حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين، ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع نهضة بركان المتصدر، إلا أن الفريق المغربي يتفوق بفارق الأهداف، ما يمنح المواجهة المرتقبة طابعًا تنافسيًا خاصًا في سباق الصدارة.

ويأمل بيراميدز، تحت قيادة مديره الفني كرونسلاف يورتشيتش، في مواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار ثمين خارج الديار، يعزز من فرصه في التأهل المبكر ويمنحه الأفضلية قبل المراحل الحاسمة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل نهضة بركان المباراة بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة، مستندًا إلى عاملي الأرض والجمهور، وخبرته الكبيرة في البطولات القارية، حيث يُعد من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان اليوم في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تُذاع مواجهة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة beIN Sports 6 HD، الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدتها مجانًا عبر تطبيق تود وبي إن كونكت.