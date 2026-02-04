تردد قناة الزيتونة الجديد 2026 على القمر الصناعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:15 مساءً - تواصل قناة الزيتونة التونسية تعزيز حضورها الإعلامي في تونس وخارجها، حيث تتميز بتقديم محتوى متنوع يجمع بين البرامج الإخبارية والحوارية، إلى جانب الطابع الثقافي والديني الذي يميز خريطتها البرامجية، مما يجعلها من القنوات الأكثر متابعة في المنطقة.

تردد قناة الزيتونة التونسية 2026 على نايل سات

توفر القناة أكثر من تردد على القمر الصناعي نايل سات لضمان استقبال مستمر وبث مستقر، وجاءت بيانات الترددات المحدثة كالتالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD.

تردد بديل للقناة

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

خطوات ضبط قناة الزيتونة التونسية على الرسيفر