تطورات.. ما حقيقة رحيل بيتكوفيتش عن منتخب الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 08:15 مساءً - لا يزال مستقبل السويسري فلاديمير بيتكوفيتش محل غموض مع فريق الاتحاد الجزائري، لأن عقده سينتهي الصيف المقبل.

رحيل بيتكوفيتش عن الاتحاد الجزائري

ويقف المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش أمام 3 احتمالات، منهم الرحيل عن نادي الاتحاد الجزائري عقب المشاركة في كأس العالم 2026 خاصة بعد تلقيه عرض من الاتحاد البولندي ليصبح مدرب المنتخب الوطني.

تمديد عقد بيتكوفيتش مع الاتحاد لعام واحد

أما يتم تمديد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع الاتحاد الجزائري لعام واحد فقط.

توقيع عقد طويل الأمد بين بيتكوفيتش والاتحاد

أما أن يتجه الاتحاد الجزائري إلى توقيع عقد طويل الأمد مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وبالتالي يشارك مع منتخب الجزائر حتى كأس العالم 2030.