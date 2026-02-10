تردد قناة سبيستون الجديد على النايل سات 2026:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - تعد قناة سبيستون واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال والكبار على حد سواء، لما تقدمه من محتوى ترفيهي هادف يجمع بين المتعة والقيم التربوية.

وتتميز القناة بعرض مجموعة واسعة من أفلام ومسلسلات الكرتون المدبلجة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ما جعلها من القنوات الأساسية داخل كل بيت عربي.

تفاصيل تردد قناة سبيستون 2026 على النايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة سبيستون على جهاز الاستقبال

يتم تنزيل القناة على الريسيفر عن طريق النقر على زر "المنيو" أو "الإعدادات" من جهاز التحكم، بعد ذلك يتم تحديد "التثبيت اليدوي" واختيار القمر الصناعي النايل سات، بعدها يتم كتابة بيانات التردد والضغط على "مسح" وعند ظهور القناة يتم النقر على "حفظ" لإدراجها ضمن قائمتك.