بنزيما يسخر من كريستيانو رونالدو برسالة مثيرة بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن رسالة مثيرة للجدل أرسلها النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو، تسببت في حالة من الجدل الواسع داخل نادي النصر وخارجه، خاصة في ظل التوتر القائم بين “الدون” وإدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

رسالة بنزيما تُشعل الجدل وتزيد أزمة رونالدو داخل النصر

ووفقًا لمصدر مطلع تحدث للصحيفة الإنجليزية، فإن بنزيما بعث برسالة ذات طابع ساخر إلى رونالدو قال فيها:

«نجحت في تغيير الفريق والحصول على راتب أكبر، وسأحصل أيضًا على لقب الدوري».

ورغم أن الرسالة بدت مرحة في ظاهرها، فإن مضمونها لم يساهم في تهدئة الأجواء، بل زاد من حدة استياء النجم البرتغالي، الذي يعيش حالة من عدم الرضا عن أوضاعه الحالية مع النصر.

غضب الدون يتصاعد

أكد مقربون من رونالدو أن غضبه لم يكن موجهًا بشكل مباشر إلى بنزيما، بقدر ما هو مرتبط بالأوضاع الإدارية داخل النادي، خاصة بعد التحركات القوية التي قام بها الهلال في سوق الانتقالات، مقابل غياب الصفقات المؤثرة عن صفوف النصر خلال الميركاتو الشتوي.

عودة منتظرة لكريستيانو رونالدو

تأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه جماهير النصر تترقب عودة رونالدو للمشاركة في المباريات، بعد غيابه عن المواجهتين الأخيرتين، في ظل احتجاجه على أسلوب إدارة النادي في ملف الصفقات.

ورغم توصل الإدارة إلى اتفاق مع اللاعب من أجل إنهاء الخلاف، فإن اسمه لم يُدرج ضمن قائمة الفريق في مواجهة اليوم.