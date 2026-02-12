أسعار الوقود الآن.. كم وصل لتر البنزين 92...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - تُعد الطاقة شريان الحياة اليومي للمواطنين، حيث ينعكس استقرارها بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية في كافة الأقاليم.

أسعار البنزين اليوم

خيم الهدوء على محطات الوقود المصرية اليوم الخميس، حيث استقرت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، ليسجل بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، بينما استقر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وللفئات الأعلى سجل بنزين 95 قيمة 21 جنيهًا للتر.

سعر السولار

السولار هو المحرك الأساسي لحركة الشحن والنقل الجماعي، وقد حافظ على سعره عند 17.50 جنيهًا، وسط تأكيدات رسمية بتوفر مخزون استراتيجي كافٍ يلبي احتياجات السوق المحلية دون أي اختناقات.

أسعار بوتاجاز المنازل والغاز الطبيعي

أما على صعيد الاستخدام المنزلي والتجاري، فقد استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا، في حين سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا.

وبالنسبة لمنظومة الغاز الطبيعي للمنازل، فقد استقرت الشريحة الأولى عند 4 جنيهات للمتر المكعب، بينما بلغت الشريحة الثالثة 7 جنيهات.