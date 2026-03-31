حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:29 مساءً - يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب باراجواي يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على ملعب بوليرت ديليليس المباراة تأتي ضمن الأجندة الدولية لفترة التوقف الحالية وتشكل فرصة حاسمة للأسود للتجهيز النهائي قبل الانطلاق المنتظر لبطولة كأس العالم 2026.

يلا شوت..بث مباشر مباراة المغرب ضد باراجواي الأسطورة قبل كأس العالم 2026 بجودة HD ودون تشويش

تعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للمنتخب المغربي الذي يسعى لتأكيد جاهزيته الفنية والبدنية قبل المونديال، ويهدف الجهاز الفني إلى تجربة التشكيلة الأساسية والبدلاء ومنح اللاعبين فرصة الانسجام في ظل الاستحقاقات المقبلة في نسخة المونديال التي ستقام بشكل مشترك بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة المغرب ضد باراجواي

تنطلق مباراة المغرب ضد باراجواي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية الموافق الساعة 20:00 بتوقيت المغرب وتوقيت مصر تسبقها بساعة ما يتيح لعشاق الكرة العربية والأفريقية متابعة اللقاء في توقيت مناسب لمختلف المشاهدين.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد باراجواي

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي ومن المتوقع أن تقوم بإذاعة المباراة مباشرة عبر شاشتها لتوفير تغطية شاملة وتحليل قبل وبعد المباراة لجميع مجريات اللقاء.

تحضيرات المونديال 2026 في الخلفية

تأتي المباراة في وقت حاسم قبل انطلاق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو على ملعب مكسيكو سيتي على أن تختتم البطولة في 19 يوليو على ملعب نيويورك ، نيوجيرسي. ويأمل المنتخب المغربي أن يستفيد من هذه المواجهة لتجهيز أسلحته الهجومية والدفاعية وتحسين الأداء الجماعي، استعدادًا لخوض منافسات المونديال وسط أكبر تجمع عالمي لكرة القدم.