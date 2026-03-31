حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:29 مساءً - يستعد المنتخب المغربي لمواجهة ودية مثيرة ضد نظيره منتخب باراجواي اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 على ملعب بوليرت ديليليس، المباراة تأتي ضمن برنامج التوقف الدولي لشهر مارس وتعد فرصة ذهبية للجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين وتجربة خطط جديدة قبل الانطلاق الرسمي لبطولة كأس العالم 2026.

الأسطورة مباشر..بث مباشر مباراة المغرب ضد باراجواي يلا شوت قبل كأس العالم 2026 بدون انقطاع في البث

تعتبر المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المغرب على ضبط الخطط التكتيكية خاصة في ظل مواجهة منتخبات من مستويات مختلفة مثل باراجواي التي تتميز بالخبرة والصلابة الدفاعية، ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني في الاستفادة القصوى من هذه المباراة، لتجربة تحركات اللاعبين ومراقبة انسجام الفريق على أرض الملعب بالإضافة إلى قياس القدرة البدنية لجميع العناصر قبل الدخول في مباريات المونديال الرسمية.

كما تمنح المباراة فرصة لإعداد اللاعبين نفسيًا لمواجهة الضغوط الكبيرة في كأس العالم وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء جماعي مع التركيز على ضبط التمريرات السريعة والتكتيك الهجومي والدفاعي بما يرفع من جاهزية المنتخب في جميع خطوط اللعب.

موعد مباراة المغرب ضد باراجواي

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وهو ما يوافق الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب لتكون مناسبة لمتابعة الجماهير العربية والأفريقية في توقيت مريح، كما يمكن لعشاق كرة القدم في أوروبا متابعة اللقاء الساعة 20:00 بتوقيت وسط أوروبا وهو ما يتيح متابعة شاملة ومباشرة لمجريات المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد باراجواي

تمتلك شبكة القنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي وستقوم بنقل المباراة مباشرة عبر شاشتها، كما ستوفر القناة تحليلات فنية قبل وبعد اللقاء مع متابعة دقيقة لأداء اللاعبين وتشكيلة المنتخب مما يضمن للمشاهد تجربة مشاهدة متكاملة لكل لحظة في اللقا، من أول صافرة البداية وحتى النهاية.

السياق التحضيري للمونديال 2026

تأتي المباراة في إطار الاستعدادات النهائية للمونديال الذي سينطلق يوم 11 يونيو 2026 على ملعب مكسيكو سيتي على أن تختتم فعاليات البطولة يوم 19 يوليو في ملعب نيويورك ، نيوجيرسي.

تعد هذه الودية فرصة ذهبية للمنتخب المغربي لضبط استراتيجياته وتعزيز الروح القتالية لدى اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب بين خطوط الفريق قبل الانخراط في التحديات العالمية حيث يسعى المغرب إلى تقديم أداء قوي يليق بمكانته على الساحة الدولية.