يلا شوت بلس.. بث مباشر مباراة الأردن ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:29 مساءً - يستعد منتخب الأردن لمواجهة ودية نارية أمام منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على الأراضي التركية، اللقاء يأتي ضمن برنامج التوقف الدولي لمراجعة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتجربة التكتيكات المختلفة قبل المواجهات الرسمية القادمة.

يطمح منتخب الأردن المعروف بلقب النشامى لاستغلال المباراة لاختبار اللاعبين وتجهيزهم للبطولات المقبلة، الفريق يعيش فترة قوية بعد نتائج إيجابية في آخر خمس مباريات حيث لم يعرف طعم الهزيمة ما يعكس الانضباط والانسجام بين عناصر الفريق على المستويين الفردي والجماعي.

على الجهة الأخرى يدخل منتخب نيجيريا المباراة بقوة وعزيمة مستندًا إلى خبرته الطويلة في المنافسات الدولية،

النسور الخضر يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز ثقتهم الفنية مع الاعتماد على السرعة والقدرة البدنية والمهارات الفردية لفرض أسلوب لعبهم على أرض الملعب.

أرقام ومؤشرات الأردن ونيجيريا قبل المباراة

المنتخب النيجيري يحتل المركز 26 عالميًا بينما يحتل الأردن المركز 64 ما يعطي صورة عن الفجوة التصنيفية لكن الأداء الأخير للفريقين يظهر استعداد حقيقيًا لاختبار حدود كل منتخب ويعد جماهير الكرة بمواجهة متوازنة ومليئة بالندية.

موعد مباراة الأردن ضد نيجيريا

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم 31 مارس 2026 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة بينما سيكون الموعد التاسع والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد نيجيريا

تذاع المباراة عبر شاشة الأردن الرياضية مع تغطية كاملة تشمل تحليلات قبل وبعد اللقاء لتوفير تجربة مشاهدة شاملة لكل الأحداث والفرص واللحظات المثيرة التي ستشهدها المباراة.

معلق مباراة الأردن ونيجيريا

يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق أحمد الخلايلة الذي سينقل أجواء اللقاء بحماسة ليجعل كل تمريرة وكل فرصة هجومية تجربة ممتعة للجماهير أمام الشاشات ويمنحها إحساسًا وكأنها جزء من المباراة نفسها.

ورغم كون المباراة ودية إلا أنها تكتسب أهمية خاصة لكل منتخب فهي فرصة لتجربة الاستراتيجيات المختلفة.