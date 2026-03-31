أمطار رعدية ورياح نشطة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 09:29 مساءً - تشهد المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، حيث تتأثر مناطق واسعة بأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، في ظل تقلبات مناخية متسارعة تستدعي الانتباه واتباع الإرشادات الوقائية.

وتوضح التوقعات أن حالة الطقس غدًا في السعودية ستشهد انتشارًا واسعًا للسحب الركامية، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بزخات من البرد في بعض المواقع، وتشمل هذه الحالة مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، إضافة إلى امتداد التأثيرات نحو الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يُتوقع أن تتزامن هذه الأمطار مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، ما يزيد من احتمالية حدوث تقلبات مفاجئة في الطقس، خاصة خلال ساعات المساء، مع تزايد كثافة السحب الرعدية في عدد من المناطق.

الطقس في شمال السعودية غدًا

في المناطق الشمالية، تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، لتشمل أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، مع فرص لهطول أمطار خفيفة متفرقة، وقد تمتد تأثيرات هذه الرياح إلى مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي غدًا الثلاثاء

وعلى صعيد الحالة البحرية، تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية على البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة مع السحب الرعدية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج حتى مترين، ويجعل حالة البحر بين متوسط إلى مائج.

أما في الخليج العربي، فتتراوح سرعة الرياح بين 10 و26 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 55 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع في الأمواج قد يتجاوز مترين، وهو ما يعكس حالة بحرية غير مستقرة نسبيًا خلال اليوم.

وتبقى حالة الطقس غدًا الثلاثاء في السعودية تحت تأثير هذه التقلبات السريعة بين الأمطار والرياح، ما يتطلب الحذر، خاصة في المناطق المتأثرة بالعواصف الرعدية أو الأتربة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحديثات الجوية خلال الأيام المقبلة.