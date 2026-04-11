الكلاسيكو بنكهة إفريقية.. اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:26 مساءً - يستضيف الجيش الملكي نظيره نهضة بركان، مساء اليوم السبت 11 أبريل 2026، في مواجهة مغربية خالصة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يحتضنها ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

صدام مغربي بنكهة أفريقية في الرباط

يدخل الجيش الملكي اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأمين عبوره للنهائي قبل لقاء العودة، مستنداً إلى استقرار نتائجه في الفترة الأخيرة حيث لم يتلقي أي هزيمة في آخر 5 مباريات (انتصاران و3 تعادلات)، ويأمل "العساكر" في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر صمود الفريق البركاني الذي دائماً ما يشكل نداً قوياً في المواجهات المباشرة.

في المقابل، يدخل نهضة بركان المواجهة وسط حالة من الثقة والنتائج المتميزة، حيث حقق الفريق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات خاضها، ويسعى فارس الشرق لمواصلة تألقه الأفريقي والعودة بنتيجة إيجابية من الرباط تُسهّل من مهمته في مباراة الإياب، خاصة أن تاريخ لقاءات الفريقين الأخيرة يشهد توازناً كبيراً بوجود 3 تعادلات وفوز وحيد لكل طرف.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ونهضة بركان

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري وال رسمي لمباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة المرتقبة بين الجيش الملكي ونهضة بركان عبر قناة beIN Sports HD 3، مع تغطية شاملة واستوديو تحليلي خاص للمباراة.

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

يمكن متابعة اللقاء الذي سيجمع بين الجيش الملكي ضد نهضة بركان في الكلاسيكو والعرس الأفريقي، عبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق beIN CONNECT أو منصة TOD، اللذين يتيحان مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت وفي أي وقت ومن أي مكان داخل نطاق الاشتراك.

معلق مباراة الجيش الملكي ضد نهضة بركان

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث الملحمة المغربية إلى المعلق الرياضي جواد بدة، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتياً لحظة بلحظة، في المواجهة التي يديرها تحكيمياً الحكم دحان بيدة.