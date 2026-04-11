قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:26 مساءً - يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أولمبيك آسفي المغربي، مساء اليوم السبت 11 أبريل 2026، في مواجهة مغاربية مرتقبة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي يحتضنها ملعب 5 جويلية 1962.

سوسطارة تسعى لتأمين العبور من قلب الجزائر

يدخل اتحاد العاصمة اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق فوز مريح يسهل من مهمته في لقاء العودة، مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، ويأمل "أبناء سوسطارة" في استعادة توازنهم بعد تذبذب النتائج مؤخراً، حيث حقق الفريق انتصارين فقط في آخر 5 مباريات خاضها، ويسعى لتقديم عرض قوي يؤكد به جدارته بالمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، يحل أولمبيك آسفي ضيفاً ثقيلاً باحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، حيث يمر الفريق بفترة من تذبذب المستوى تمثلت في تحقيقه لانتصار وحيد و3 تعادلات في آخر 5 مواجهات، ويطمح القرش المسفيوي في مواصلة مغامرته الأفريقية الناجحة والخروج بأقل الأضرار من ملعب 5 جويلية لتسهيل مأمورية الإياب في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري وال رسمي لمباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، كما ستنقل المباراة عبر القناة "الجزائرية الأولى" (الأرضية) لضمان تغطية شاملة للجماهير.

كيفية مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ضد أولمبيك آسفي

يمكن متابعة اللقاء الذي سيحمع بين اتحاد العاصمة ضد أولمبيك آسفيعبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق beIN CONNECT أو منصة TOD، اللذين يتيحان مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت وفي أي وقت ومن أي مكان داخل نطاق الاشتراك.

معلق مباراة اتحاد العاصمة ضد أولمبيك آسفي

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتياً لحظة بلحظة، في المواجهة التي يديرها تحكيمياً الحكم أمين عمر