أرقام وحقائق مثيرة.. تاريخ مواجهات الهلال ضد السد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:19 مساءً - يترقب عشاق الكرة الآسيوية مواجهة قوية تجمع بين الهلال السعودي ونظيره السد القطري مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة وسط حضور جماهيري مرتقب.

ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم ومواصلة طريقه نحو اللقب القاري، بعدما قدم مستويات قوية للغاية خلال مرحلة المجموعات، جعلته أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويأمل الزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة مشواره القاري بثبات.

في المقابل، يدخل السد القطري المواجهة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة، حيث يأمل الفريق في إقصاء الهلال وتحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أقوى فرق القارة، من أجل الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب الآسيوي.

مشوار الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

بلغ الهلال هذا الدور بعدما فرض هيمنته على مرحلة المجموعات في منطقة الغرب، متصدرًا الترتيب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بعد تحقيقه 7 انتصارات وتعادل وحيد دون أن يتلقى أي هزيمة، ليؤكد جاهزيته الكاملة لخوض الأدوار الإقصائية.

أما السد، فنجح في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما جمع 8 نقاط من انتصارين وتعادلين مقابل أربع هزائم، ليضرب موعدًا ناريًا مع الهلال في قمة عربية مرتقبة.

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية القطرية

ويمتلك الهلال سجلًا قويًا أمام الفرق القطرية في البطولة الآسيوية، حيث خاض 44 مواجهة سابقة ضد أندية قطرية، حقق خلالها الفوز في 26 مباراة، مقابل 10 تعادلات و8 هزائم فقط.

كما سجل لاعبو الهلال 90 هدفًا في شباك الأندية القطرية، بينما استقبلت شباكه 49 هدفًا، وهي أرقام تعكس التفوق التاريخي الواضح للزعيم في هذه المواجهات.

وتمنح هذه الأرقام أفضلية معنوية للهلال قبل صدام الليلة، إلا أن مباريات الأدوار الإقصائية دائمًا ما تحمل حسابات مختلفة، وهو ما يزيد من إثارة وترقب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.