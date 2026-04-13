وزارة التربية والتعليم المصرية توضح موعد إعلان جدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 05:23 مساءً - تترقب الأسر المصرية وطلاب الصف الثالث الثانوي الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية للامتحانات حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وترتيب المواد داخل الجدول ولم يتبق سوى الاعتماد الرسمي من الوزير وإعلانه خلال الفترة المقبلة ويأتي الاهتمام الكبير بجدول امتحانات الثانوية العامة 2026 باعتباره المرحلة الحاسمة في العام الدراسي التي تحدد مستقبل الطلاب الجامعي.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2026

كشفت مصادر داخل الوزارة أن بداية الامتحانات تم تحديدها مبدئيًا لتكون يوم 20 يونيو 2026 وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ومن المتوقع أن يستمر جدول الامتحانات لعدة أسابيع حتى الانتهاء من جميع المواد الأساسية ويعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من أكثر الموضوعات بحثًا خلال هذه الفترة بسبب أهمية الموعد وتأثيره على خطط الطلاب وأسرهم.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستأتي وفق نفس مواصفات العام الماضي حيث ستشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 15% مع التركيز على قياس الفهم والتحليل.

كما أوضحت أن توزيع الأسئلة سيكون 70% للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا وهو ما يوضح شكل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وما يرتبط به من نظام تقييم حديث يعتمد على الفهم وليس الحفظ فقط.