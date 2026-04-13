مفاتيح فوز برشلونة على أتليتكو مدريد في موقعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 05:23 مساءً - تتجه أنظار العالم غداً صوب العاصمة الإسبانية، حيث يحتضن ملعب "طيران الرياض" الموقعة النارية بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل البلوجرانا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الأقل بعد خسارته في الذهاب بهدفين مقابل تحت قيادة الداهية الألماني هانزي فليك، الذي يطمح لفرض أسلوبه الهجومي الكاسح وحجز مقعد في المربع الذهبي من قلب مدريد.

مفاتيح فوز برشلونة "فليك" على أتلتيكو سيموني

الضغط العالي الشامل: أسلوب فليك المعتاد يعتمد على خنق الخصم في مناطقه. إذا نجح برشلونة في استعادة الكرة سريعاً بالقرب من منطقة جزاء الأتلتيكو، سيحرم سيموني من بناء أي هجمة مرتدة منظمة.

الحدة البدنية والسرعة: فليك يركز كثيراً على الجانب البدني، وهو السلاح الذي يحتاجه برشلونة لمجاراة قوة لاعبي أتلتيكو مدريد البدنية في ملعبهم.

استغلال برس لـ الأطراف والكرات العرضية

مع وجود ليفاندوفسكي، سيعتمد فليك على الأجنحة لتقديم تمويل مستمر داخل المنطقة، معولا على تحركات لامين يامال لخلخلة التكتل الدفاعي.

خط الدفاع المتقدم: يراهن فليك دائماً على مصيدة التسلل والضغط المتقدم، وهو رهان جريء أمام سرعات جريزمان و الفاريز، لكنه يضمن لـ برشلونة السيطرة المطلقة على وسط الملعب.

موعد مباراة برشلونة و أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة بداية الموقعة الكبرى بين برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد غداً الثلاثاء، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و التاسعة بتوقيت القاهرة ، و تُبث أحداث اللقاء مباشرة من قلب ملعب "طيران الرياض" عبر شبكة قنوات "beIN Sports HD 1"، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية و أفريقيا.