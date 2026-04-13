حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 05:23 مساءً - يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن مواعيد غلق المحلات في مصر الجديدة، عقب صدور قرار حكومي بتعديل ساعات العمل مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة من القرار السابق الذي كان يقضي بالإغلاق في التاسعة مساءً، وذلك في إطار تنظيم أوقات تشغيل المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تعديل جديد في مواعيد غلق المحلات في مصر

بحسب القرار الأخير، بدأت الحكومة تطبيق مواعيد عمل جديدة تتيح مد ساعات التشغيل لساعتين إضافيتين، ليصبح موعد الإغلاق في الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك حتى يوم 27 أبريل الجاري، مع استمرار العمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل العودة إلى النظام المعتاد أو إدخال تعديلات جديدة وفقًا لمستجدات القرار.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يشمل جميع المحلات والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، مع السماح بالعمل حتى الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن يتم استثناء المناطق السياحية وبعض القطاعات الحيوية التي تخضع لظروف تشغيل خاصة نظرًا لطبيعتها الاقتصادية.

كانت الحكومة المصرية قد أقرت في 28 مارس الماضي تعديلًا سابقًا لمواعيد الغلق، حيث تقرر الإغلاق في التاسعة مساءً يوميًا، مع السماح بالمد حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة فقط، على أن يستمر القرار لمدة شهر، قبل أن يتم إيقافه بعد أسبوعين فقط استجابة لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وبالتزامن مع بعض المناسبات الرسمية.

وتطبق حاليًا مواعيد الغلق الجديدة بالتزامن مع قرب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث من المقرر تغيير الساعة رسميًا بتقديمها 60 دقيقة مع منتصف ليل الخميس 24 أبريل، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أبريل، وهو ما ينعكس على مواعيد إغلاق المحلات لتصل إلى 11 مساءً، بينما تمتد ساعات عمل المطاعم حتى منتصف الليل.