ضربة موجعة لفليك.. قائمة غيابات برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:22 مساءً - تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بسبب عدة غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق الكتالوني.

ويستعد برشلونة لخوض واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في لقاء يبحث خلاله عن تعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 2-0.

غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

يفقد المدرب الألماني هانز فليك خدمات عدد من العناصر الأساسية خلال المواجهة المرتقبة، يتقدمهم المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب.

كما يغيب عن صفوف برشلونة كل من مارك بيرنال بسبب الإصابة بالإضافة الي رافينها الذي يغيب منذ فترة هو الآخر بسبب الإصابة وايضا أندرياس كريستنسن.

أزمة دفاعية وهجومية لفليك أمام أتلتيكو مدريد

تمثل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للمدرب هانز فليك، خاصة في ظل أهمية المباراة وحاجة الفريق لتحقيق نتيجة كبيرة خارج ملعبه من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويُعد غياب كوبارسي وكريستنسن ضربة لدفاع برشلونة، بينما يؤثر غياب رافينها على الخيارات الهجومية للفريق، لما يمتلكه النجم البرازيلي من سرعة وخطورة كبيرة في الثلث الأخير.

برشلونة يبحث عن الريمونتادا في ملعب الروخي بلانكوس

رغم الغيابات، يتمسك برشلونة بأمل العودة في النتيجة وتحقيق ريمونتادا أوروبية أمام أتلتيكو مدريد، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة للفريق بعد نتائجه القوية محليًا واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني.

ويترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة نارية بين الفريقين، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، حيث يحتاج برشلونة للفوز بفارق هدفين على الأقل لفرض وقت إضافي، أو بفارق أكبر لحسم التأهل مباشرة.