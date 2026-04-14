الناقل المجاني لأبطال أفريقيا والكونفدرالية.. تردد قناة عزام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:22 مساءً - يبحث العديد من محبي الكرة المستديرة عن تردد قناة عزام سبورت الجديدة، وذلك لمتابعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد البطولة خلال الفترة الأخيرة منافسة قوية بين كل من الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي، بجانب وجود نادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية،حيث يسعي بشكل كبير للحفاظ على تصدره خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال مواجهته اتحاد العاصمة الجزائري.

تردد قناة عزام سبورت الجديدة

تردد قناة عزام سبورت: 11527.

الاستقطاب أفقي ومغدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

إضافة قناة عزام سبورت الجديدة