قمة إفريقية مرتقبة.. مواعيد نهائي الزمالك ضد اتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:33 مساءً - واجه أمس الأحد فريق اتحاد العاصمة الجزائري فريق أولمبيك آسفي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي حيث انتهت المباراة الفريقين إيجابياً بواقع هدف لكل فريق بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي فيما بينهما، وهو ما يرجح كافة الفريق الجزائري ويؤهله إلى نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

سبق وأن حجز الزمالك المصري مقعده في نهائي البطولة بعد فوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري، وبهذا تنتظر كلاً من الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري مواجهة قوية في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث من المقرر أن يتواجها بنظام الذهاب والعودة على أن تكون مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل على ملعب اتحاد العاصمة الجزائري وأن تكون مباراة الإياب يوم 16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

