ضربة قوية.. الأهلي المصري يعلن عن إصابة قوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:23 مساءً - كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، بقيادة أحمد جاب الله، عن تفاصيل إصابة اللاعب يوسف بلعمري، عقب خضوعه لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات الماضية.

تشخيص إصابة بلعمري مع الأهلي

أوضح طبيب الفريق، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن نتائج الأشعة أكدت إصابة بلعمري بتمزق من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الضامة اليسرى، وهي إصابة تتطلب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي بشكل فوري، على أن يتم تجهيزه تدريجيًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي، تمهيدًا لعودته للمباريات.

وكان بلعمري قد غاب عن المواجهة الودية الأخيرة أمام فريق زد، التي أُقيمت على ملعب التتش، بسبب الإصابة، قبل أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجمها بدقة ومدة غيابه المتوقعة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 27 أبريل على ملعب الدفاع الجوي، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية في سباق المنافسة على اللقب.