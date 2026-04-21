لماذا توقفت خدمات التأمينات في مصر؟ تفاصيل أزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:23 مساءً - تواصل أزمة توقف النظام الإلكتروني داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلقاء بظلالها على مختلف مكاتب التأمينات، بعدما استمر العطل لأكثر من 30 يومًا متواصلة، ما أدى إلى تعطل عدد من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي لإنهاء معاملاتهم.

توقف سيستم خدمات التأمينات في مصر

أثر استمرار توقف النظام بشكل مباشر على عدد من الإجراءات الحيوية، في مقدمتها استخراج "برنت التأمينات"، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بالمنظومة الرقمية، وقد تسبب ذلك في تأخير معاملات رسمية عديدة، خاصة تلك المرتبطة بالتوظيف أو الإجراءات الحكومية التي تتطلب مستندات حديثة في مواعيد محددة.

وشهدت مكاتب التأمينات خلال الفترة الأخيرة حالة من التكدس، بالتزامن مع تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة إنهاء مصالحهم، وأشار عدد من المتضررين إلى أن استمرار العطل دون حلول بديلة فعالة دفعهم إلى تأجيل إجراءات مهمة، في ظل اعتماد شبه كامل على النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات.

سبب أزمة التأمينات

أوضحت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن السبب الرئيسي وراء الأزمة يعود إلى العمل على تشغيل منظومة إلكترونية جديدة تستهدف تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءتها، إلا أن عملية الانتقال والتشغيل واجهت تحديات فنية أدت إلى تأخر استقرار النظام وعودته للعمل بشكل طبيعي.

وأكدت المصادر أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من معالجة الأعطال وضمان تشغيل النظام الجديد بكفاءة، مشيرة إلى أن هناك توقعات بعودة الخدمات بشكل تدريجي خلال الفترة القريبة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات تقنية تهدف إلى منع تكرار هذه المشكلات مستقبلًا.