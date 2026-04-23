وداعًا حياة الفهد.. رحيل ”سيدة الشاشة الخليجية” بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:31 مساءً - ما زال الوسط الفني والجمهور يعيشان حالة من الحزن على وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد" خاصةً بعد الكشف عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان في أيامها الأخيرة.

صرح مدير أعمال الفنانة الراحلة "يوسف الغيث" خلال مداخلة مع برنامج "نشرة التاسعة" على قناة "إم بي سي" عن طبيعة مرضها الذي أدى إلى وفاتها، حيث كانت مصابة بمرض السرطان، مستعرضًا تفاصيل المرحلة الأخيرة من حالتها، مشيرًا أنها نهت منذ معرفتها بتشخيصها طلبت عدم إبلاغ وسائل الإعلام بطبيعة مرضها أو إبلاغ أي شخص بذلك.

رحلة حياة الفهد مع المرض

وأبان مدير أعمال حياة الفهد أنها تعرضت لوعكة صحية قوية في عام 2024 مما دفعها إلى الغياب عن الشاشة لمدة عامٍ كامل، ثم قررت العودة مرة أخرى ليساعدها العمل على نسيان آلامها بسبب المرض الذي وصفته أنه ينهش جسدها، مؤكدة أن بقاءها في المنزل يزيد من معاناتها النفسية.

وكشف "الغيث" عن تفاصيل علاج الفنانة "حياة الفهد" بعد مفارقتها الحياة مشيرًا إلى تدهور حالتها في أيامها الأخيرة، وعدم استجابة جسدها للعلاج في الأسبوع الأخير قبل وفاتها، مما دفع الأطباء على إبلاغ أسرتها بدخولها مرحلة الاحتضار.

رحيل حياة الفهد بعد معاناة مع السرطان

رحلت الفنانة القديرة حياة الفهد يوم الثلاثاء 20 أبريل 2026 بعد صراع مع السرطان استمر نحو عامين، تاركة خلفها إرثًا فنيًا كبيرًا امتد لما يقارب 6 عقود من الأعمال الفنية الناجحة التي تركت بصمة مميزة لدى جمهورها.