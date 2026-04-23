مرحاض ذكي بالهواء الدافئ يكتسح المنازل.. ثورة جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:31 مساءً - انتشرت المراحيض الذكيّة التي يطلق عليها اسم "واشليت" حيث يشهد العالم صناعة حديثة للحمامات تلقى رواجا متزايداً في دول أمريكا اللاتينية، وهذه تقنية حديثة تصبّ في صالح النظافة الشخصية لدى المواطن، مما تقلل من استخدام ورق التواليت في المستقبل القريب، بعد عملية الغسل يشتغل نظام التجفيف بالهواء الدافي.

وجاءت صحيفة اكوافيزا الأسبانية، واعلنت عن مراحيض "واشليت" حيث يتم استخدام نفاثات مياه تقبل التعديل لنظافة أكثر وراحة، ويمكن أيضا التحكّم بدرجة حرارة الماء واتجاهه وضغطه، مما يمنح المستخدم تجربة مخلتفة عن أي اساليب تقليدية.

حيث ان هذه التقنية تعدّ صديقة للبيئة، ف استخدامها يقلل من استهلاك واستخدام الورق وايضاً المياه، مقارنة بالأساليب التقليدية، وذُكر أن أسعار هذه المراحيض تتراوح بين 455 و 1300 $ دولاراً أمريكياً.