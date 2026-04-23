خبر صادم للبارسا.. نهاية موسم لامين يامال رسميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:31 مساءً - تم الإعلان من قبل نادي برشلونة عن إصابة نجم كرة القدم اللاعب لامين يامال، وكان ذلك خلال خضوعه لعدة فحوصات طبية داخل مرافق مدينة جوان جامبر الرياضية، فمن الجدير بالذكر إنه تم التصريح من قبل النادي أن تلك الفحوصات تضمنت التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي.

أظهرت الأشعة تعرض اللاعب لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسري، بالإضافة إلى اخضاعة لبرنامج علاج تحفظي أثناء تلك الفترة القادمة.

تعتبر إصابة اللاعب أثناء تلك المباراة التي تمت أمام سيلتا فيجو، وذلك عند تعرضه لإجهاد عضلي في وقت تسديده ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز.

تبعاً للفحوص الطبية والتقارير، فإن حالة اللاعب لا تتطلب تدخل جراحي في الوقت الحالي، مع إعتماده على علاج تحفظي، وذلك ما منح برشلونة الشعور بالإرتياح بشكل نسبي حتي يرجع مرة أخري، على الرغم م نخسارته لبقية الموسم القادم.