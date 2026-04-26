أروى جودة بإطلالة جريئة.. فستان بدون بطانة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - لفتت أروى جودة الأنظار بإطلالة أنيقة ومختلفة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث ظهرت بفستان فضي معدل جمع بين الرقي والجرأة، ليصبح حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

أروى جودة بفستان فضي في مهرجان أسوان يثير الجدل

اختارت أروى جودة فستانًا فضيًا مصنوعًا من الشيفون الناعم، تميز بتطريزات لامعة على منطقة الصدر أضفت عليه لمسة من الفخامة، التصميم حمل توقيع المصمم أنس قضماني (Anas Kada)، ويُقدر سعره بنحو 135 ألف جنيه، ما يعكس مستوى الحرفية العالية في تنفيذه.

ورغم أن التصميم الأصلي للفستان جاء مكشوف الكتفين وبدون بطانة، فإن أروى قررت إجراء تعديل واضح عليه بإضافة أكمام قصيرة، وهو ما منح الإطلالة طابعًا أكثر احتشامًا مع الحفاظ على أناقتها اللافتة، في خطوة اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن ذوقها الخاص.

مقارنة بين التصميم الأصلي والمعدل لفستان أروى جودة تشعل السوشيال ميديا

أثارت صور الفستان قبل وبعد التعديل حالة من التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من فضل التصميم الأصلي بطابعه الجريء، ومن رأى أن التعديل أضفى على الإطلالة مزيدًا من الرقي والتميز.

هذا الجدل يعكس اهتمام الجمهور بتفاصيل إطلالات النجمات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغييرات تمس التصميم الأساسي، كما أظهر كيف يمكن لتعديل بسيط أن يمنح الفستان هوية مختلفة ويجعله أكثر توافقًا مع شخصية من ترتديه.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يحتفي بعزيزة أمير في دورته العاشرة

أُقيمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل، بمشاركة واسعة من نجمات الفن وصناع السينما، وحملت الدورة العاشرة اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، احتفاءً بمرور 125 عامًا على ميلادها.

ويواصل المهرجان ترسيخ مكانته كمنصة لدعم قضايا المرأة في السينما، إلى جانب كونه حدثًا فنيًا بارزًا يجذب الأنظار سنويًا، حيث تلعب إطلالات النجمات دورًا مهمًا في إبراز أجواء الأناقة والإبداع المصاحبة له.