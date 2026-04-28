بعد الإساءة للدين.. أول رد قوي من والد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مساءً - أثار والد الفنان الأردني حسام السيلاوي موجة واسعة من الجدل، بعد إعلانه التبرؤ من نجله وكشفه عن وجود قطيعة كاملة بينهما منذ فترة، وذلك عقب الأزمة الأخيرة المرتبطة بتصريحات السيلاوي حول الدين الإسلامي، والتي فجرت حالة كبيرة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات خاصة، أكد والد الفنان أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بقطع التواصل مع نجله، موضحًا أنه قام بحظره على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا توجد أي وسيلة اتصال بينهما في الوقت الحالي، وأضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، بل جاء نتيجة تراكمات وخلافات ممتدة منذ سنوات.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة وما صاحبها من جدل واسع دفعت الأمور إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن موقفه حاليًا إلى حين مراجعة نجله لمسار حياته وتصرفاته.

والد حسام السيلاوي يكشف موقفه من دخول نجله عالم الغناء

وتحدث والد حسام السيلاوي عن بداية مشوار نجله الفني، موضحًا أنه لم يكن رافضًا بشكل كامل لفكرة دخوله مجال الغناء في البداية، واعتبر الأمر حينها مجرد مرحلة عابرة مرتبطة بسن الشباب، يمكن أن تنتهي مع مرور الوقت.

لكنه أكد أن الأمور تغيرت لاحقًا، بعدما اتخذ نجله مسار مختلف لم يكن يتوقعه، سواء من حيث طبيعة المحتوى الفني أو بعض التصريحات التي أثارت الجدل، وهو ما تسبب في اتساع الخلافات بينهما تدريجي.

وأضاف أن الأسرة حاولت أكثر من مرة احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح، لتصل العلاقة في النهاية إلى قطيعة كاملة بين الطرفين.

تصريحات والد حسام السيلاوي تثير انقسام الجمهور وصمت الفنان مستمر

وأثارت تصريحات والد حسام السيلاوي تفاعل واسع بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أيد موقفه واعتبره دفاع عن الدين والثوابت، وبين من رأى أن الخلافات العائلية يجب أن تبقى بعيدة عن الإعلام وألا تتحول إلى قضية عامة.

في المقابل، يواصل حسام السيلاوي التزام الصمت حتى الآن، دون إصدار أي تعليق رسمي بشأن تصريحات والده أو الأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات حول موقفه المرتقب.

ويرى متابعون أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة، خاصة في ظل تصاعد التفاعل الجماهيري واستمرار المطالبات بخروج الفنان الأردني للرد وتوضيح حقيقة ما حدث.