ما حدث في الحلقة 59 من مسلسل المدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مساءً - منذ عرض الحلقات الأولى نجح المسلسل التركي "المدينة البعيدة" في تحقيق انتشار واسع وجماهيرية كبيرة بين المشاهدين ليحظى بمتابعة لافتة منذ بدايته على الشاشات، وهو ما دفع عشاق الدراما التركية للبحث عن طرق مشاهدة الحلقات الجديدة مجانًا عبر الانترنت تزامنًا مع عرضها على الموقع الرسمي لقناة Kanal D.

مواعيد عرض حلقات مسلسل المدينة البعيدة

تعرض الحلقات الجديدة بمعدل أسبوعي يوم الإثنين على شاشة القناة الرسمية كانال دي التركية على اليوتيوب في بث مباشر وحصري في تمام الساعة الثامنة مساءًا حسب توقيت تركيا، وكذلك يتم عرض الحلقات على بعض القنوات التركية.

بل تتوفر حلقات المدينة البعيدة مترجمًا باللغة العربية وبأعلى جودة وصوت على شاشة MBC4 ومواعيد عرضها يبدأ من الأحد إلى الخميس.

تتيح منصة شاهد لعشاق الدراما التركية إمكانية مشاهدة حلقة المدينة البعيدة 59 بأفضل التقنيات دون التقييد بتوقيت.

غيرة جيهان وفيديو مريم يقلبان الأحداث في الحلقة 59

شهدت أحدث حلقات المسلسل الشهير المدينة البعيدة أمس تطورات وأحداث درامية جديدة وحينما فجرت القنبلة واكتشاف كايا أن ابنته شمال لا تزال على قيد الحياة وهو ما غير الأحداث تمامًا.

تكشف الحلقة أن الفيديو الذي عرضه بوران تضمن الحقيقة التي كانت تحاول مريم إخفائها منذ عودة ظهورها مرة أخرى بحياة جيهان، هو ما فتح الباب أمام التساؤلات الأسرار المخفية في المقابل تتوتر العلاقة بين عليا وجيهان بشكل واضح وتبدأ في التصدع.

مع ابتعاد عليا يفقد جيهان اتزانه وتزداد غيرته بشكل ملحوظ وتبدأ المواجهة مع إنجين في لحظة يسودها التوتر الشديد لتشهد أحداث الحلقة 59 أول مواجهة مباشرة تكشف مدى الانفعال بين الشخصيات.

وهنا تدرك عليا مدى خطورة غضب جيهان وتأثيره على نفسه ومن حوله خاصةً مع تطور قضية الوصاية على الطفل جيهان "دينيز" التي تهز العائلة بالكامل وتؤدي لصراع دائم.

في الوقت نفسه يتابع جيهان خيوطًا جديدة تتعلق بماضي خادمة زيرين ودورها كمرضعة، ليكتشف أن الأمر أكثر تعقيدًا وتعقيدًا مما كان يتوقع. وعلى جانب آخر يبدأ كايا في الشك وعدم الاستسلام فنهاء زيزين علاقتهم بهذه السهولة ساعيًا إلى كشف الحقيقة كاملة.

ونتيجة لطلب مريم من جيهان المساعدة والحماية تفتح أبوابًا جديدة لصراعات وأحداث قوية يقودها ظهور شخصيات مؤثرة وغير متوقعة ومع الأحداث تنكشف الحقيقة وتأخذ القصة منعطفًا حاسمًا إلى أن القادم لن يكون كما كان بعد هذه اللحظة.