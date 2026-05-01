معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك.. تعرف على أسماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين خلال صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري واسع، نظرًا لقيمة المباراة التاريخية والجماهيرية، إلى جانب تأثير نتيجتها المباشر على جدول ترتيب البطولة.

معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم عبر أون سبورت

أعلنت قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمسابقة دوري نايل، إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك اليوم إلى أربعة من أبرز المعلقين الرياضيين.

ويتولى نقل أحداث اللقاء عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس كل من أيمن الكاشف، مؤمن حسن، بلال علام، ومحمد الكواليني، لتوفير أكثر من خيار أمام المشاهدين لمتابعة المباراة بالصوت المفضل لديهم.

ويحظى الرباعي بخبرة كبيرة في التعليق على المباريات الكبرى، خاصة لقاءات القمة التي تحتاج إلى نقل الأجواء الحماسية والإثارة المصاحبة للمواجهة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم الجمعة الموافق 1 مايو على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، ويبحث عن الفوز من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب أكثر من حصد لقب الدوري.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية دون رد، والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك

شهدت مواجهة الدور الأول بين الأهلي والزمالك إثارة كبيرة، بعدما نجح الأهلي في تحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1.

وسجل الزمالك هدف التقدم عن طريق حسام عبد المجيد، قبل أن يرد الأهلي بهدفين عبر حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه"، ليحسم القمة لصالحه.

وتحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، إذ يسعى الزمالك لاستعادة تفوقه أمام غريمه التقليدي، بينما يطمح الأهلي لتكرار انتصاره السابق والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.