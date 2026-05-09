بدون تشفير.. تردد قناة M6 Suisse الناقلة للبطولات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:29 مساءً - ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة حول تردد قناة M6 Suisse السويسرية، بعدما أصبحت من أبرز القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للأحداث الرياضية الكبرى، وخاصة مباريات كرة القدم الأوروبية والدولية، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المشاهدين في الوطن العربي للبحث عن طريقة استقبالها مجانًا عبر الأقمار الصناعية.

وتحظى القناة باهتمام متزايد بفضل اعتمادها على بث مجاني دون تشفير، إلى جانب نجاحها في الحصول على حقوق نقل بطولات ومنافسات رياضية مهمة، الأمر الذي جعلها ضمن القنوات الأكثر تداولاً بين جماهير الكرة خلال الفترة الحالية.

تردد قناة M6 Suisse HD على القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق

يمكن للمشاهدين استقبال قناة M6 Suisse بسهولة عبر القمر الصناعي Eutelsat 9B، حيث تبث القناة بجودة HD وبشكل مجاني بالكامل دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو استخدام سيرفرات الشيرنج، وجاءت بيانات التردد الخاصة بالقناة على النحو التالي:

اسم القناة: M6 Suisse HD

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

حالة القناة: مفتوحة مجانًا بدون تشفير

ويُعد القمر الأوروبي يوتلسات 9 شرق من أبرز الأقمار التي تضم مجموعة كبيرة من القنوات الرياضية والترفيهية الأوروبية، ما يمنح القناة انتشارًا واسعًا بين الجماهير في مختلف الدول العربية والأوروبية.

قناة M6 Suisse تنقل البطولات الأوروبية والأحداث الرياضية الكبرى

ساهمت التغطية الرياضية القوية التي تقدمها قناة M6 Suisse في زيادة شعبيتها بشكل ملحوظ، خاصة مع اهتمامها بنقل مباريات وبطولات كرة القدم الأوروبية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

كما تسعى القناة إلى تعزيز حضورها الرياضي عبر الحصول على حقوق بث عدد من المنافسات الدولية، وهو ما جعلها محط اهتمام عشاق الساحرة المستديرة الباحثين عن قنوات مجانية تقدم محتوى رياضيًا بجودة عالية وبدون تشفير.

ويرى متابعون أن القناة أصبحت خيار مهم لمتابعة المباريات الكبرى، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاشتراكات في العديد من الشبكات الرياضية المدفوعة خلال السنوات الأخيرة.

قناة M6 Suisse تستعد لتغطية كأس العالم 2026 بجودة عالية

ازدادت أهمية قناة M6 Suisse بعد تأكيد حصولها على حقوق النقل التلفزيوني الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة عالميًا.

ومن المتوقع أن تقدم القناة تغطية مميزة للمونديال تشمل نقل المباريات وبرامج التحليل والمتابعة اليومية، وهو ما يزيد من اهتمام الجماهير بمعرفة ترددها وضبطها مبكرًا على أجهزة الاستقبال استعدادًا للبطولة العالمية المقبلة.