اطّلع على مجانًا.. مشاهدة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا...

نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - تشهد الساحة الإفريقية اليوم حدثًا مهمًا يتمثل في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي تحدد شكل المنافسة بين المنتخبات الساعية للتأهل إلى البطولة القارية الكبرى.

وتعد هذه القرعة بداية فعلية لرحلة التصفيات، حيث تبدأ المنتخبات في رسم طريقها وسط صراع قوي ومنافسة مرتقبة على بطاقات العبور إلى النهائيات.

وتأتي هذه المرحلة وسط تحضيرات واسعة من الاتحادات الإفريقية، التي تسعى لتجهيز منتخباتها بأفضل شكل ممكن لخوض منافسات قوية تتطلب جاهزية فنية وبدنية عالية.

وتزداد أهمية الحدث مع اقتراب نسخة تاريخية من البطولة، التي ستقام عام 2027 بتنظيم ثلاثي يجمع كينيا وأوغندا وتنزانيا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

نظام قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 

وسيشارك في التصفيات 48 منتخبًا يتم توزيعهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات، ما يجعل كل مباراة ذات قيمة كبيرة في مشوار التأهل.

ومن المنتظر أن تشارك المنتخبات المستضيفة في التصفيات رغم ضمان تأهلها، بهدف الحفاظ على النسق التنافسي والاستعداد المثالي للبطولة.

وتقام القرعة اليوم في القاهرة داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحضور ممثلي المنتخبات وعدد من أساطير الكرة الإفريقية.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 

سيتم بث مراسم القرعة عبر قنوات رياضية مفتوحة مثلي بي ان سبورتس المفتوحة وقانة اون تايم سبورت ومنصات رقمية المختلفة للبي ان والموقع الرسمي علي يوتيوب للاتحاد الافريقي، لتوفير تغطية شاملة للجماهير داخل القارة وخارجها.

