تردد قناة مجانية مفتوحة ناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 01:23 مساءً - يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الروسي مساء الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية، خاصة بعد نجاح الفراعنة في حسم التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

تقام مباراة مصر وروسيا مساء الخميس الموافق 28 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج إعداد المنتخبين قبل كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

تتولى شبكة قنوات ON Sport نقل مباراة مصر وروسيا الودية بشكل حصري داخل مصر، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON Sport 1، بصوت المعلق حاتم بطيشة.

تردد قناة ON Sport الناقلة لمباراة مصر وروسيا

- التردد: 11977

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية مشاهدة مباراة مصر وروسيا عبر الإنترنت

يمكن متابعة مباراة مصر وروسيا الودية عبر الإنترنت من خلال موقع “كورة بلس”، الذي يوفر بثًا مباشرًا لأحداث اللقاء.