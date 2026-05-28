محمد صلاح: جعلت الجماهير المصرية تعيش حلمًا لم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 01:23 مساءً - وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، تحدث خلالها عن رحلته الطويلة في الملاعب الأوروبية، والطموحات التي سعى لتحقيقها منذ بداية مشواره الاحترافي خارج مصر.

ويواصل نجم ليفربول السابق كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما اقترب من قيادة الفراعنة للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية خلال نسخة 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان صلاح قد شارك مع منتخب مصر في مونديال 2018 بروسيا، ونجح وقتها في تسجيل هدفين بقميص الفراعنة، رغم خروج المنتخب من دور المجموعات.

رسالة محمد صلاح للجماهير المصرية

قال صلاح خلال ظهوره في مقطع فيديو نشرته إحدى الشركات الراعية: “عندما بدأت رحلتي في أوروبا، كان هدفي أن أترك أثرًا جيدًا لدى الناس، وأن أُثبت أن اللاعب المصري قادر على تحقيق النجاح في أكبر الدوريات”.

وأضاف قائد منتخب مصر: “الطريق لم يكن سهلًا، وكان هناك الكثير من التضحيات على المستوى الشخصي، لكنني كنت أؤمن دائمًا بأن العمل والاجتهاد يمكن أن يصنعا الفارق”.

رسالة مؤثرة من محمد صلاح قبل كأس العالم 2026

وتابع صلاح: “أشعر بالسعادة لأن الجماهير المصرية عاشت معي رحلة مميزة، وربما قصة لم يكن كثيرون يتوقعون حدوثها بهذا الشكل”.

واختتم محمد صلاح حديثه بالتأكيد على فخره بما قدمه طوال مسيرته، معربًا عن أمله في أن تتمكن الأجيال المقبلة من تحقيق إنجازات أكبر ورفع اسم الكرة المصرية عالميًا.