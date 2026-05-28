رسمياً..نادي سعودي يعلن التعاقد مع جوزيه جوميز بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 01:23 مساءً - حسمت إدارة نادي الخليج السعودي ملف المدير الفني الجديد، بعدما أعلنت رسميًا التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

الخليج يتعاقد مع جوزيه جوميز

يأمل الخليج في الاستفادة من الخبرات الطويلة التي يمتلكها المدرب البرتغالي، خاصة بعد النجاحات التي حققها في الكرة العربية خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

بطولات جوزيه جوميز

ويُعد جوميز من الأسماء المعروفة في الدوري السعودي، بعدما خاض تجارب سابقة ناجحة، إلى جانب قيادته الزمالك المصري لتحقيق بطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وتسعى إدارة الخليج إلى بناء مشروع فني قوي قادر على تطوير مستوى الفريق والمنافسة بشكل أفضل في دوري روشن السعودي، وهو ما دفعها للاستقرار على التعاقد مع المدرب البرتغالي.

ومن المقرر أن يبدأ جوزيه جوميز مشواره مع الخليج عقب انتهاء مهمته الحالية مع نادي الفتح بنهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لقيادة الفريق في الموسم الجديد.