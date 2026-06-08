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ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالجيزة

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ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالجيزة

ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات ) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، مستخدمةً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقوانين إحكام الرقابه على المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو  المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالكة الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الإستوديو المشار إليه.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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