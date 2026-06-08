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ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه

ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه

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ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه

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ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه

ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 05:18 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن القاهرة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

   

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى جنايات " قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى وإستعراض قوة") بنطاق محافظتى "أسيوط ، أسوان"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وضبط بحوزتهم (قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – 117 قطعة سلاح نارى "24 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش ، 61 فرد خرطوش ، 3 طبنجات")، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (120) مليون جنيه. 

 

                

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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