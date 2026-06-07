أخبار اليمن : المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة حربية صهيونية

المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة حربية صهيونيةأفادت المقاومة الإسلامية في لبنان، بأنها تصدت اليوم الأحد، لطائرة حربية ومحاولة تسلل بري واستهدفت خيم وتجمعاً لجيش لعدوّ الإسرائيليّ في جنوب البلاد المحتل.

وسردت المقاومة في أربعة بيانات منفصلة، تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين، وضمن معركة "العصف المأكول".

وقالت في البيان رقم 15، إن العدو الإسرائيلي بعد فشله في تحقيق أي تقدّم في بلدة زوطر الشرقيّة، رصد مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:50، محاولة قوّة مؤلّفة من دبّابتَي ميركافا وجرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ التسلّل لمسافة 1 كلم باتّجاه الأطراف الشماليّة للبلدة إلى محيط تلّة الصوّان، فاستهدفوها بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات وأجبروها على التراجع.

وأضافت في البيان رقم 16، أن مجاهدي المقاومة تصدّوا عند السّاعة 11:00،‏ لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء النبطيّة بصاروخ أرض – جوّ.

وذكرت المقاومة اللبنانية في البيان 17، أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 16:00،‏ ثلاث خِيَم يتموضع فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة.

وأفادت في البيان رقم 18، بأن المجاهدين استهدفوا عند السّاعة 16:00،‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية رداً على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

