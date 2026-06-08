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طهران : المفاوضات مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلى

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طهران : المفاوضات مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلى

طهران : المفاوضات مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 06:30 مساءً - أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائى؛ أن المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال بقائي :"المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".

ماذا قال الرئيس الإيراني عقب التصعيد الإسرائيلى ؟

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إننا لم نترك الميدان العسكري ولم نترك طاولة المفاوضات؛ وندافع بقوة عن حقوق شعبنا ولن نتراجع أمام أي تهديدات.

إيران تعلن وقف هجماتها على إسرائيل

وكان مقر خاتم الأنبياء قد أعلن مند قليل وقف العمليات العسكرية على إسرائيل، وأكد  أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ سيكون الرد أشد قوة.

وذلك بعد أن طالب ترامب إيران وإسرائيل بـ وقف القتال فورا .

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء فى إيران : لن نخضع لأعدائنا وإذا استمر العدوان فسنتعامل معه بقوة أكبر، وأضاف قائلا استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تحمل خسائر كبيرة.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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