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ضبط 14 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعم في السوق السوداء

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ضبط 14 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعم في السوق السوداء

ضبط 14 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعم في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 06:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

 

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (14) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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