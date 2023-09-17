انت الان تتابع خبر خلال ساعات قليلة... الكارثة تبدا بعاصفه التنين ستهجم على مصر في هذا الموعد بالضبط وتدمر كل شيء في طريقها.. كونوا على استعداد)!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت الأيام الماضية تخوف كبير من المواطنين بسبب عاصفة دانيال وما سببته من خسائر كبيرة في ليبيا، بعد أن اجتاحت البحر الأبيض المتوسط، ولقى على أثرها ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم، اتجهت الأقاويل خلال الساعات الأخيرة نحو عاصفة التنين التي ستشهدها مصر خلال الأيام المُقبلة، التي سبق وأن اجتاحت مصر في عام 2019 وتسببت في كوارث متتالية.

هل تضرب عاصفة التنين مصر؟

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدم حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، كما نفت وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020، نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

فصل الخريف

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف، قد يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة للتغيرات المناخية؛ مما يجعل حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة متوقعًا.

عاصفة التنين هي الاسم الذي يطلق على منخفض جوي يحدث في فصل الخريف نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط. يؤدي هذا الالتقاء إلى انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب العالية والمتوسطة وسقوط أمطار غزيرة.

وفيما يتعلق بعاصفة التنين الأخيرة، فقد أفرغت العاصفة دانيال طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا، ودخلت إلى مصر ضعيفة. ولم تسبب سوى نشاط رياح وإثارة للأتربة وأمطار خفيفة على القاهرة والمحافظات الواقعة على الوجه البحري.

وبينما استمرت بقايا المنخفض الجوي حتى أمس الأربعاء مع أمطار متفرقة على شمال البلاد، من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.