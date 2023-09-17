انت الان تتابع خبر خلال ساعات قليلة... الكارثة الكبرى تبدا بعاصفة التنين ستهجم على مصر في هذا الموعد بالضبط وتدمر كل شيء في طريقها وشدتها أقوى من دانيال... كونوا على استعداد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الأيام الأخيرة، شهد المواطنون تخوفًا كبيرًا بسبب العاصفة دانيال والخسائر الكبيرة التي تسببت فيها في ليبيا بعد أن اجتاحت البحر الأبيض المتوسط. لقد فقد أكثر من 2000 شخص حياتهم بسبب هذه العاصفة المدمرة. وفي الساعات الأخيرة، انتشرت الشائعات حول عاصفة التنين التي ستضرب مصر في الأيام المقبلة. وقد سبق لهذه العاصفة أن ضربت مصر في عام 2019 وتسببت في سلسلة من الكوارث.

فهل ستضرب عاصفة التنين مصر؟

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن لا تحدث تقلبات جوية في الفترة المقبلة ونفت وجود عاصفة التنين التي تم الترويج لها مؤخرًا. وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات تلفزيونية أن الوضع الجوي حاليًا مستقر وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020 بسبب ظروف جوية غير مستقرة ولم تحدث في السنوات اللاحقة.

فصل الخريف

أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف قد يشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر نتيجة للتغيرات المناخية. ومن المتوقع أن تحدث بعض التقلبات الجوية العنيفة خلال هذا الفصل.

تعرف عاصفة التنين بأنها اسم يُطلق على منخفض جوي يحدث في فصل الخريف نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط. ويؤدي هذا الالتقاء إلى انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب العالية والمتوسطة وسقوط أمطار غزيرة.

وفيما يتعلق بعاصفة التنين الأخيرة، فقد أفرغت العاصفة دانيال طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا، ودخلت إلى مصر ضعيفة. ولم تسبب سوى نشاط رياح وإثارة للأتربة وأمطار خفيفة على القاهرة والمحافظات الواقعة على الوجه البحري. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع مع استمرار بقايا المنخفض الجوي وأمطار متفرقة على شمال البلاد.