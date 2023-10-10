انت الأن تتابع خبر روسيا تتوعد بقصف أوكرانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستقصف مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا سيتم استهدافها إذا استخدمت لتخزين المعدات العسكرية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في بيان صحفي :"يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية الأوكرانية والمعدات المرتبطة".

وكانت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا أعلنت في وقت سابق، تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل المعبر النهري جراء القصف الروسي.