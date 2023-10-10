849 شهيدًا و4360 جريحًا في غزة والضفة

انت الأن تتابع خبر849 شهيدًا و4360 جريحًا في غزة والضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.



وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.



وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.