انت الأن تتابع خبر نتنياهو يدعو بيني غانتس لاجتماع طارئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الثلاثاء، زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس للاجتماع الليلة للدفع باتجاه تشكيل حكومة طوارىء.

وكان حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد أعلن أن قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل، زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورا، ساعيا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو إنه يدعو لتشكيل حكومة وحدة على غرار تلك التي تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة.

يذكر أن رئيس حزب الليكود المعارض وقتها مناحيم بيغن انضم إلى حكومة رئيس الوزراء ليفي أشكول دون شروط.