انت الأن تتابع خبر إصابات بالرصاص الحي والاختناق بمواجهات شمال الخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وقالت مصادر صحية ومحلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي، نقلا إثرها إلى أحد المستشفيات.



كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز السام المسيل للدموع من قبل جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في منطقة عصيدة.