انت الأن تتابع خبر إصابة 5 مستوطنين بصواريخ فلسطينية استهدفت سديروت والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 مستوطنين بمستعمرة سديريوت وصفت إحداها بـ "الحرجة" واثنتان خطيرتان بقصف صاروخي من قطاع غزة على البلدة.

من ناحية أخرى، أعلنت جامعات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر(تشرين الأول) المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جامعة تل أبيب نشرت بيانا قالت فيه “إنه في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي”.

وبحسب الإعلان، تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى.

يأتي ذلك بعد اندلاع المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، السبت الماضي حيث انطلقت عملية “طوفان الأقصى”.