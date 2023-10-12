انت الأن تتابع خبر بلينكن: أصل إلى إسرائيل كيهودي .. ونحنُ نحمي ظهركم .. وقتلانا إلى 25 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أسوأ ادّعاء وتمثيل على الأرض، جاء مؤتمر رئيس وزراء الاحتلال ووزير خارجيّة أمريكا، الخميس، ليحرّف الحقائق، ويستمدّ كلماته من المظلوميّة التاريخيّة لليهود ومن إعادة اسدعاء المحرقة والهلوكوست وتشبيه ما حصل بها، وفي خطابٍ "دينيّ" يستحضر دور "الضحيّة"، الذي تتزلّف به دولة الاحتلال إلى العالم، في تبنٍ كاملٍ لرواية الاحتلال دونَ أيّ إشارة إلى الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، وفي شرعنة لكلّ ما تقوم به من جرائم.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير خارجيّة الولايات المتحدة الأمريكيّة إنّ "حماس قتلت عائلات بأكملها وأطفال ونساء"، وإنّ "هذه لحظة للوضوح الأخلاقي" بحسب تعبيره. وقال "شكرًا لأمريكا لوقوفك بجانبنا اليوم وغدًا ودائمًا"، فيم توعّد بشكل واضح "ستتم إبادة حماس".



من جهته قال بلينكين "ممتن بالعودة إلى دولة الاحتلال في هذه اللحظة العصيبة، أتيت هنا ليسَ كوزير خارجيّة بل كيهوديّ، جدّي يهودي نجا من مخيمات الاعتقال، لذا أنا أتفهم شخصيًا ما قامت به حماس ضدّ اليهود، وأتفهم ذلك مثل أب.وشعب إسرائيل يعتمد على ذاته". على حد تعبيره.

وأضاف: "رسالتي التي آتي بها هي أن تكونوا أقوياء للدفاع عن نفسكم، لكن طالما أمريكا موجودة ليسَ عليكم أن تقلقوا هي من تقوم بدعمكم والدفاع عنكم، والسلاح وصل إلى إسرائيل بالفعل، وهناك دعم ساحق في الكونجرس لهذا الدعم، الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل". وأكد على الإنذار الذي كان وجهه بايدن أمس، لأيّ أحد يفكر بدخول الحرب.

وأشار بلينكين إلى "ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين إلى الـ25"