انت الأن تتابع خبر أول تعليق من حماس على تقارير انتقالها من قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت بعض التقارير خلال الساعات الماضية، إلى أن قيادة حركة حماس تفكر في مغادرة دولة قطر إلى دولة مضيفة أخرى.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت السبت، أن حركة حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها السياسيين إليهما.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية أن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.

هذا ونفى مسؤولان في حماس، هذه التقارير، وأكدا أن الحركة تريد تعزيز العلاقات مع تركيا، بما في ذلك تلقي المساعدات منها مباشرة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

والتقى الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وقال مكتب أردوغان إن الجانبين ناقشا الخطوات المطلوبة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة والحاجة إلى توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى سكان غزة.