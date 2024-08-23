انت الأن تتابع خبر بنطال بيلوسي يشعل ضجة على مواقع التواصل .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل نشطاء مع فيديو متداول لرئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، يظهر ما بدا أنه سقط شيء من بنطالها خلال سيرها على المنصة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.



ورصد الفيديو بيلوسي وهي تسير على المنصة في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، لتدلي بكلمتها، غير أن شيئا صغيرا (أبيض اللون) سقط من جيب بنطالها على الأرض وهي تلوح بيدها للجمهور ما لفت انتباهها نحوه.وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو والتي كانت تتكهن بماهية ما سقط من بنطال رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة.



وقال حساب على منصة إكس: "ماذا تعتقدون أنه سقط من بنطال نانسي بيلوسي أثناء صعودها على المسرح".



وعلق آخر: "شاهد كيف سقطت قطعة من ورق التواليت من جيب بنطال نانسي بيلوسي عندما صعدت على المسرح الليلة الماضية في المؤتمر الوطني الديمقراطي!!.. لم يكن المؤتمر الوطني الديمقراطي بأكمله سوى عرض مهرجين!".



وكتب ناشط: "انظر بدقة.. أنا متأكد من أن هذا ورق تواليت سقط للتو من أسفل بنطال نانسي بيلوسي عندما صعدت على المسرح!".



في حين علق ناشط قائلا: "سقط كيس يحتوي على ما يبدو أنه كوكايين من بنطال نانسي بيلوسي أثناء دخولها المسرح لإلقاء خطابها في مؤتمر الحزب الديمقراطي".



وكانت نانسي بيلوسي افتتحت خطابها في المؤتمر بإحساس بالامتنان للرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى بعد أن أدت شكوكها بشأن حملته إلى زيادة الضغوط التي دفعته إلى إنهاء جهوده لإعادة انتخابه.



وقالت بيلوسي بعد استعراض إنجازات بايدن التشريعية: "شكرا لك جو".



وأضافت: "أعلم أن نائبة الرئيس هاريس مستعدة لنقلنا إلى آفاق جديدة".