انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد جيش الاحتلال بمقتل 695 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة وإصابة 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية عسكرية للجيش في مستشفى سوروكا تنقل جنودا مصابين من معارك قطاع غزة.