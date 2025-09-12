الرياض - كتبت رنا صلاح - بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون في مختلف المجالات، بحضور عقيلتي الجانبين.

استقبل الرئيس الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة، الأدميرال كوبر، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك.

الشرع يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق

وحضر اللقاء أيضا الوفد المرافق للأدميرال الأمريكي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضافت الرئاسة السورية: "عكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات".

جدير بالذكر أن الأدميرال كوبر، تولى مهامه على رأس القيادة المركزية الأمريكية، في التاسع من أغسطكس الماضي خلفا للجنرال مايكل كوريللا.

واستقبلت عقيلة الشرع، لطيفة الدروبي، في قصر الشعب عقيلة الأدميرال كوبر، وجرى الحديث حول القضايا الإنسانية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.